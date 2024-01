Näitlejad Ott Sepp ja Märt Avandi rääkisid „Ringvaates“ Eesti Laulu tarbeks valmivatest vaheklippidest lähemalt. Saates kajastatud vaheklippi filmiti silopallide vahel ühel lumisel põllul. Klippide režissöör on duoga ka varasemalt koostööd teinud René Vilbre.

„Me alguses ei plaaninud ei Oti ega Märdiga nüüd sellist aastalõppu omale küll teha, et me kuskil mööda lumiseid põlde ringi kaaberdame. Aga Ott tuli nii hea mõtte peale ja mina lugesin seda ja ma andsin Märdile lugeda ja me olime enamvähem sekundiga kohe nõus, sest üle tüki aja ei ole nii head lugu lugenud, mis Ott kirjutas 10 minutiga valmis klõpsti“, rääkis Vilbre valmivate klippide võtetel.