Ei jõua ära oodata! Eesti Muusikaauhinnad 2024 avalikustas gala esimesed esinejad

Tänavustel muusikaauhindadel enim nominatsioone kogunud Alikal on seljataga väga töine ja tegus 2023. aasta, mil tema unistuste elukutse tegi ta iga päevaga õnnelikumaks: „Võimalus Eesti Muusikaauhinnad 2024 galal esimest korda lavale astuda tähendab mulle seda, et ma teen enda karjääris kõik õigesti. Inimesi Eestis kõnetab mu muusika ning mina kui artist ja loodetavasti ka kui inimene. See on kindlasti suur asi, sest produktsioon on võimas ning Eesti muusika tähistamine on nii tore ja suurejooneline sündmus! Te näete mind laval säramas igas aspektis. Paneme kokku asja, kus olen 100% mina ise. Tuleb kindlasti üks mu lahedamaid esinemisi!“

Nelja nominatsiooniga Bedwettersile on esmakordne galal esinemine peale edukat aastat suure töö kulminatsioon ja autasu iseeneses. „Muusikaauhindadel saavad esineda artistid, kellel on olnud edukas aasta. Kui meid sinna kutsutakse, siis see tähendab, et meie asja on märgatud. Kui oleme möödunud aastal enda comebackiga jõudnud tagasi inimeste ja muusikakriitikute südamesse, siis see on väga suur asi. See on meie jaoks suur tunnustus, mida me ei võta kergekäeliselt. Meie lavanumbris mängivad viis kutti malet ja vaatavad, kuidas muru kasvab. Seda neli intensiivset minutit järjest. Õhus on pinget, põnevust ning ootusärevust - seda kõike korraga ja harmooniliselt,“ kutsub bänd fänne kohapeale showd nautima tulema.