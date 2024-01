Kas Vilbre oli varem mõne oma vaheklipiga skandaali sattunud või seni on kõik rahulikult läinud, vastas Vilbre, et skandaali ikka oli. „Kui tegime „Vanamehe“ vaheklippe, siis üks keelati Heidy Purga poolt ära. Me ei saanud seda teha üldse,“ tõdes Vilbre, et piiripealseid vaheklippe leidus veelgi, mis polnud eetrisse laskmiseks sobilikud.