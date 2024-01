Palju õnne! Vaata, millise üllatuse osaliseks sai Maris Kõrvits sünnipäevahommikul

Hetk enne üllatust jõudis Maris eetris tunnistada, et talle ei meeldi olla tähelepanu keskpunktis: „Sellepärast ma töötan raadios, et ma ei tea, palju inimesi mind kuulab!“

Värske Retro FM-i raadiohääl selgitas, et uus tööots jõudis temani ühel kaunil sügispäeval, kui helises tema telefon ja helistajaks ei keegi muu kui Maris Kõrvits: „Ta ütles, et „tead, Allan, Eestis on ainult üks mees, kellega ma tahaks olla koos ja ühes stuudios saadet teha – see oled sina“. See jäi mulle südamesse ja ei päästnud mitte ainult päeva, vaid pikema perioodi.“