Taani tulevase kuninga Frederiki troonile ennistamisele tuleb tema noorem vend ilma abikaasa ja lasteta

Taani kuninganna Margrethe II teatas möödunud aasta viimasel päeval, et loobub 14. jaanuaril oma troonist ja annab selle üle oma vanimale pojale kroonprints Frederikule. Too päev on märgilise tähtsusega - Margrethel täitub siis täpselt 52 aastat kuningannana troonil olemisest. Tema pojast saab aga kuningas Frederik X.

Ajaloolisest päevast ei saa aga kõik Taani siniverelised osa. Juba on teada, et Frederiki noorem vend Joachim ja tema pere, kes hiljaaegu Ameerika Ühendriikidesse kolisid, ei tule 14. jaanuariks täiskoosseisus kohale. Frederiki kuningakskuulutamisel on olemas vaid tema vend, vennanaine printsess Marie ning nende lapsed Henrik ja Athena jäävad Washington DC-sse. Ameerikaga on prints Joachim seotud oma töö kaudu - ta töötab seal Taani saatkonnas kaitsetööstuse atašeena, vahendab Daily Mail.