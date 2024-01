„Võitlesin mis ma võitlesin, lõpuks enam ei jaksanud.“ Ansambli Antsud laulja Aile Alveuse elu on olnud täis keerdkäike

Ansambel Antsud võistleb Eesti Laulul looga „Vetevaim“, mille Aile Alveus (37) kirjutas oma elust. See räägib eneseleidmisest ja enese aktsepteerimisest, mis on kulgenud läbi valusate õppetundide. „Eks kõik lood, mis kirjutan, on minuga seotud. „Vetevaim“ on aga väga isiklik. Leian, et enamik inimesi peab enesearengu teekonna läbi tegema ja loodetavasti jõuab positiivse tulemuseni varem, mitte hiljem,“ ütleb Aile.