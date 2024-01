Nublu konkurent Soome eurolaulul mõtleb Eurovisioni boikoteerimisele: tunnen, et paljud soomlased on minuga selles teemas nõus

Oma boikoteerimise plaanidest rääkis Markin pärast kolmapäeva õhtul eetris olnud saadet, kus avalikustati tänavused Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) finalistid, kelle seas on ka Eesti räppar nublu, kes esitab koos Mikael Gabrieliga võistluspala „Vox Populi“. Kui Markin peaks tihedas võistluses võitjaks tulema, on ta lunastanud endale pileti tänavusele Eurovisionile, mis leiab aset Malmös. Praeguse seisuga on lauluvõistlusele tulemas ka Iisraeli esindaja.