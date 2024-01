Uuest peikast lahku läinud Brigitte lükkab ümber väite, et ta lõi oma endise sõbranna abikaasa üle: nad olid juba aasta aega lahus olnud!

Neljapäeval jõudsid Kroonikani vihjed, et Brigitte ja Karli mõned kuud kestnud romanss, mis viis neid hiljuti koos ka Bali saarele, on saanud juba läbi. Kuigi naine ei tormanud seda eile kinnitama, vaid andis krüptilise kommentaari, siis nüüdseks on kindel, et kõmuline suhe on juba karile jooksnud.