KLÕPS | Petmisskandaali tiritud Natalie Portman väisas Los Angelese tänavaid napis mustas „kättemaksukleidis“

Kahe lapse ema Natalie Portman saabus 11. jaanuaril Jimmy Kimmeli meelelahutussaatesse seksika musta kleidiga, mille puuduvaid õlapaelu asendasid hoopis rinnahoidjapaelad. Fännid spekuleerisid, et tegemist on „kättemaksukleidiga“, kuna möödunud aastal tuli ilmsiks, et Natalie abikaasa on teda petnud.

Oma kohevaid kiharaid kandis Harvardi lõpetanud staar lahtiselt ning tema nägu kaunistas tagasihoidlik meik. Näitlejatar peatus ka fännide juures, kes teda tunde stuudio aia taga oodanud oli, et neile autogramme jagada.

Möödunud aasta juuni alguses tuli avalikuks, et näitlejanna Natalie Portmani abikaasa Benjamin Millepied (46) on filmitähte petnud endast ligi 20 aastat noorema naisega. Sellest alates on paar oma suhet väga tagasihoidlikult kommenteerinud ja avalikkus polnud kindel, kas nad proovivad seda päästa või ei.

Eelmisel nädalal ilmus aga Natalie Kuldgloobuste jagamisele üksinda ning tema sõrmest puudus abielusõrmus, mis viitab sellele, et 11 aastat kestnud abielu võib olla purunenud. Ka sügisel väisas Natalie mitmeid avalikke üritusi ilma kaaslase ja abielusõrmuseta. Viimane punase vaiba sündmus, Natalie koos abikaasa Benjamin Millepiediga käis, oli 2022. aastal toimunud „Carmeni“ filmi esilinastus Torontos.

Natalie on Prantsusmaalt pärit tantsija Benjamin Millepiediga abielus alates 2012. aastast. Nad kohtusid ja armusid aga juba aastaid varem, täpsemalt 2009. aastal filmi „Black Swan“ võtetel. Paaril on kaks last: 12-aastane poeg Aleph ja 6-aastane tütar Amalia.