Lili Klavan jalgpallurite naiste elu pahupoolest: pidin mingi hetk tõestama hakkama, et ausõna, mul on mees

Nii Hollandis, Inglismaal, Saksamaal kui ka Itaalias elanud kolme lapse ema tunnistas, et üksindustunnet on jalgpalluri naiseks olemise juures päris palju. „Eriti ma mäletan Saksamaal, kus nädalavahetused olid nende jaoks hästi perekesksed. Ragnarit ei olnud siis ükski nädalavahetus. Seal on suured rohelised pargid, laste mänguväljakud, kohvikud… ja iga kord, kui ma oma lastega seal ringi jalutasin, siis ma nägin, kuidas kõik olid peredega, sugulastega – õed-vennad, vanavanemad, tädipojad, täditütred. Ja mina käisin aastast aastasse kogu aeg üksi oma lastega. Siis oli küll vahel selline, et issand jumal, saaks ka kunagi oma pere täiskoosseisus siia parki tuua,“ meenutas Klavan.