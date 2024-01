KUULA | Tommy Cashi uuel ekstravagantse muusikavideoga singlil „Tango“ teeb kaasa maailmakuulus räppar

Tommy Cashi lavastatud muusikavideo esitleb kahe rahvusvaheliselt tunnustatud artisti tavatut, kartmatut ning vabandamatut maailma, pannes proovile traditsioonilised normid. Kultuurinähtus Tommy Cash on maailmas tuntud oma julgete visuaalide ja ainulaadsete saundide poolest. Enam kui miljonilise jälgijaskonnaga rahvusvaheliselt tuuritava Eesti muusiku ja visuaalkunstniku loomingut on saatnud globaalne edu. „Tangos“ naasesin oma koju, lapsepõlve radadele. Läksin tagasi sinna, kus kõik lihtsalt juhtub. Ja selles universumis mina ja Alex oleme kõik ning kõik on meie“, kirjeldab artist.

bbno$ on Kanada räppar, laulja ja laulukirjutaja, kes lendas muusikataevasse kõigi aegade esimese TikToki hitiga „Lalala“. Ajakiri Rolling Stone on teda nimetanud viraalseks pioneeriks ning 2020. aastal kuulutati ta aasta suurima läbimurde teinud artistiks. Järgnes mitmekordne plaatina album, ohtrad kajastused näiteks Billboardis ja Jimmy Kimmeli Late Night TV show’s. bbno$ on öelnud, et Tommy Cash on teda inspireerinud alates päevast, mil ta muusikat tegema hakkas: „Tango on suurepärane segu meie mõlema stiilist, nii visuaalselt kui ka heliliselt. Ja pange tähele – meie mõlema vuntsid on täiuseni viimistletud!“