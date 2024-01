Mis juhtus? Maribel Vääna avaldas, miks nad Alikaga enam sõbrannad pole

„Sellega ei ole see, et midagi läks valesti, vaid pigem see, et teed lähevad lahku. Miks me superstaarisaates nii lähedaseks saime - me jagasime tuba ja magasime samas voodis iga päev! Kui sa elad inimesega kaks kuud koos, ilmselgelt sul tekib suurem side temaga,“ selgitab Maribel.