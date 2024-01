Sepo Seemanil tuleb end ühe tähtsa rolli jaoks tõsiselt käsile võtta: naine ütles, et pean ennast paremasse vormi ajama

Tuleval suvel osaleb Sepo Eesti Raadio Meeskvartetist jutustavas lavastuses „Rohelised niidud“. „Millegipärast nad jälle kutsusid mind. See staap saab olema Kiidjärvel. Seekord lavastab selle Priit Võigemast. Mul on au olla vana Uno Loop. Naine ütles, et pean ennast paremasse vormi ajama, sest Uno Loop oli ikka triatlonist ja äss. Hantleid ma pole veel kätte võtnud,“ ütles Seeman.

Seeman jõudis möödunud aastal ka mitmele reisile. „Seda reisimist tuli mahutada tegemiste vahele. Lõpuks on see nii kurnav. Käisime Draamateatri pundi ja giid Martti Kaldaga Jaapanis. Siis oli küll niimoodi, et augustikuus oli üle 20 000 sammu päevas. Üks tempel ajas teist taga. Kogu aeg leemendasid. Mõtlesin, et nüüd tulevad kilod maha ja saab Uno Loobi jaoks vormi ennast, aga tulime tagasi, astusin kaalu peale ja oli 4,5 kilo juurde tulnud. Kõik see riis ja kohalik õlu. Ma ei hakka siin peensustesse laskuma,“ meenutas Seeman naerdes.