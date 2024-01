Staarid kuuma päikese all! Toomas Tõniste nautis Filipiinide massaažisalonge, Merlyn Uusküla ujus Tais delfiinidega

Veemõnude paradiis

Purjetamise olümpiapronks ja endine rahandusminister Toomas Tõniste (56) ja ta ettevõtjast abikaasa Ingrid (53) otsustasid veeta aastavahetuspuhkuse koos kolme lapsega Filipiinidel. See rohkem kui 20 lennutunni kaugusel asuv riik Aasias koosneb 7600 saarest ja pakub ohtralt silmailu. Toomas ütleb, et nad olid teadlikud Filipiinide eksootikast, aga seal ise olla ja kõike oma silmaga näha ja kohalikku eluolu kogeda on hoopis teine asi. Nende Vaikse ookeani lääneosa saartel kulgenud puhkus jagunes kolme sihtkoha vahel: Boracay, El Nido ja Coron.