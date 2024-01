FOTO | Jaagup Tuisk lõpetas ülikooli: tänu kõigile kaasvõitlejatele!

„Bakatöö kaitstud, ärirahandus. Tänu kõigile kaasvõitlejatele!“ avaldas Jaagup Instagramis.

Ärinduse eriala lõpetanud Tuisk rääkis 2020. aastal Õhtulehele, et kohe algusest peale soovis ta hoopis midagi muud õppida. „Käisid mõtted läbi minna õppima muusikat või filmindust, aga õppida selles mõttes midagi täiesti uut, tundus variant, kus saan midagi tundmatut juurde ja on kõige rohkem õppida. Sellepärast ma selle valiku ka tegin,“ rääkis Tuisk toona, et kaalukausil oli ka teisi valikuid. „TalTech tundus igati kõige mõistlikum variant. Ma ei taha praegu Tallinnast ära ka minna, sest kogu muusikakarjäär on põhiliselt ikkagi pealinnas.“

Möödunud nädalal andsid Maian ja Tuisk välja esimese ühise singli „Deemon“, mis räägib nende sisemistest ebakindlustest.

Jaagupi sõnul on tema üheks suurimaks deemoniks läbi aastate olnud liigne teiste arvamusest hoolimine ning seda märkas superstaarisaate ajal ka Mihkel Raud. „Ta tuli ükskord lava taha ja ütles, et mul on üks suur probleem – hoolin liiga palju sellest, mida teised arvavad. Ja ta ei eksinud,“ nentis Raud.

„“Deemon“ on minu esimene drum’n’bass’i lugu. Olen hakanud viimase paari aasta jooksul seda žanrit ise rohkem nautima ning seeläbi hakkas ükshetk idanema mõte, et võiks ka ühe liquid-bass’i loo teha. Hakkasin enda lõbuks eelmisel suvel nokitsema ja õppima – selle stiili puhul on lähenemine lugude produtseerimisele hoopis teine võrreldes näiteks popmuusikaga,“ selgitas Jaagup.

Maian tuli Jaagupi loo kampa augustis 2023. „Kui mul oli refrään paigas, siis tundsin, et olen veidi kinni. Olin ideaalis mõelnud, et oleks äge kui Maian saaks selles loos kaasa teha – tal on endal kergelt selline deemonlik / femme fatale vibe,“ arvas Tuisk.