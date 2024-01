Inger teraapias käimisest: olen leidnud erinevaid viise, kuidas iseennast aidata

’’Nüüd saan öelda, et see on elu õpetus endale. Mina ikkagi käin veel psühholoogi juures ja teraapias. Ma arvan, et see on täiesti normaalne elu osa ja mitte keegi ei peaks põdema sellepärast,’’ nentis Inger.

Muusiku sõnul käivad kõik inimesed erinevates faasides ja eluigades läbi mingeid tundeid, mõtteid, emotsioone ja segadust. ’’Ma arvan, et tegelikult on oluline see, et saaks mõtteid vahetada või kirja panna, see on kõige olulisem. Ma olen leidnud erinevaid viise, kuidas iseennast aidata. Tuleb kuidagi jõuda iseenda keskmesse tagasi, sest seda lärmi ja müra on elu jooksul meie ümber väga palju,’’ arutles ta.