FOTOD | Vaata, kes tulid kohale! Pidulikul tseremoonial anti Pärt Uusbergile üle aasta muusiku tiitel

Eesti Rahvusringhääling tunnustas Pärt Uusbergi panuse eest Eesti muusikakultuuri ning koostöö eest läbi aastate. Pärt Uusbergi heliloomingusse kuuluvad koorilaulud, suurvormid, filmimuusika ja instrumentaalpalad. Tal on silmapaistev side laulupidude traditsioonidega – Pärt Uusbergi loomingut on laulupidudel esitatud aastast 2011, oma laulupeodirigendi debüüdi tegi ta 2019. aastal ja 2023. aastal oli Uusberg XIII noorte laulupeo „Püha on maa“ kunstiline juht.