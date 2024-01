FOTOD | Trall Vabaduse platsil! Viljandi linn võttis Euroopa kultuuripealinna aasta avamise teatepulga

Muusikalist meelelahutust pakkus Lõuna-Eestis sündinud muusikute kollektiiv Angus, kes süstis talvisesse kaamosesse suvist reggae- ja skamuusikat. Euroopa kultuuripealinna avamistel Lõuna-Eestis ühendavad nad jõud iga maakonna kohaliku tähega, et tuua publikuni uues kuues armastatud lood. Täna õhtul liitus nendega Viljandi kodukandi mees, 2023. aasta meesartistiks pärjatud Stefan, kes tõi oma suurimad raadiohitid Euroopa kultuuripealinna lavale.

Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta Tartus ja Lõuna-Eestis algab 26. jaanuaril Tartu südalinnas suurejoonelise avatseremooniaga „Kõik on kokku üks!“. Avaetendusel, mis tähistab terve 2024. aasta vältava kultuuriprogrammi algust, astuvad üles tuntud Eesti artistid, näitlejad ja tantsijad. Etenduse lavastaja on Taavi Tõnisson ja dramaturg Eero Epner.

Kultuuripealinna avatseremoonia lava on Emajõe kaldapealne, mis jääb Tartu maamärkide Kaarsilla ja Rahu silla vahelisele alale. Lisaks kasutatakse lavana veel 35 meetri pikkust ehk suurimat Eesti sisevetel seilavat jõepraami Koit. Publik saab jälgida etendust Vabaduse puiestee poolsel kaldal selleks loodud alal. Laval toimuvat aitavad publikule lähemale tuua suured ekraanid.

„Igal aastal valitud Euroopa kultuuripealinnade traditsiooniliste avatseremooniate eeskuju on justkui olümpiamängude avamine – talvise Emajõe kallastel lahtirulluv etteaste on mastaapselt vaatemänguline kontsertetendus,“ rääkis Tartu 2024 loovjuht Kati Torp.

Avatseremoonia etendusele on loonud heliteoseid tuntud Eesti artistid. Uusi teoseid koos juba kuulsate lugudega esitavad Trad.Attack! ja Sander Mölder. Filmiliku muusikapaleti on avatseremoonia jaoks kokku traageldanud Liina Sumera ja oluline roll helimustrite loomises on Elleri sümfonietil dirigent Andres Kaljuste juhatamisel.