Iga kuu ilmuv Unclear Magazine on online ajakiri, mis keskendub noorte tõusvate tähtede reklaamimisele. Tegemist pole sugugi ainult muusikale keskenduva ajakirjaga, vaid Ariadnega samas numbris on intervjueeritud ka ülipopulaarset tiktokkerit Emma Nortonit, kelle videod on kogunud sadu miljoneid vaatamisi.