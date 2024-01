„Ma ütlesin teile, et Hürrem on venelane!“ Seriaali „Sajandi armastus“ staari pisitütre sünnipäevapidu sattus skandaali

Uzerli konto on Instagramis ülipopulaarne ning tema tegemisi jälgib üle seitsme miljoni kasutaja. Paljud neist on „Maša ja Karu“ teemalise sünnipäevapeo täielikult hukka mõistnud, sest tegemist on Venemaal toodetava lastesaatega. Uzerli postituse kommentaariumis leitakse, et vene multifilmi teemalise peo korraldamine on sõjas kannatanud Ukraina lastele näkku naermine.

„Ma ütlesin teile, et Hürrem (tuntud kui ka Roxelana) on venelane,“ hõiskab Uzerli postituse all üks „Sajandi armastuse“ fänn, kes tõmbab paralleele päriselu ja seriaalis nähtu vahel. „Ma saan täiesti aru, et lapsele meeldibki see, mis talle meeldib, aga ära palun reklaami terroristlikku riigi multikat,“ annab teine fänn näitlejale nõu. „Oh, kui armas. Terroristlikku riigi reklaam. Bravo, Meryem. Ma loodan, et surnud Ukraina lapsed ei tule sinu unenägudesse,“ parastab ka kolmas fänn. Selliseid kommentaare leidub Uzerli postituse alt veel sadu.