Peeter Võsa sattus reisil kentsakasse olukorda: me pärast jupp aega mõtlesime, et kas ma olen nüüd temaga abielus

„Kui läksime Põhja-Vietnami riisiväljadele tööle, tulid kohe kohalikud naised vudinal meie ümber. Mulle sidus üks mammi mingi paelakese ümber käe. Me pärast jupp aega mõtlesime, et kas ma olen nüüd temaga abielus. Ta käis mul järele ja vaatas kurva pilguga otsa, et miks ma talle raha ei anna ja teda üleval ei pea,“ meenutab Võsa seiklust sealse nõrgema soo esindajaga.

Kuid see polnud veel kõik. „Järgmine mammi tuli, mingi leheke peos, tatistas selle peale, muljus natuke ja hõõrus segu mu käele. See oli indigotaim, mida ma ei saanud neli päeva maha pestud. Ka tolle teo eesmärk jäi mulle arusaamatuks,“ kirjeldab ta teist olukorda, mis võis tähendada seda, et Võsa on nüüdseks kahe eksootilise naise abikaasaks.

Sealsete naistega tuleb Eesti mehe sõnul olla üldse ettevaatlik. „Kui minna otsima ekstreemi, siis Vietnam on see koht. Kes on otsustanud teha lihtlabaselt enesetapu, ma soovitaks: ei, ärge proovige end nõmeda nööriga üles puua! Sõitke Vietnami ja tellige prostituut – see on üliohtlik, lausa eluohtlik. Prostituut paneb sulle revolvri kõhule, jääd rahast ilma ja kui sind ellu jäetakse, on hästi,“ kirjeldab ta sealseid ohte.