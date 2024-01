Viimase minuti ametikõrgendus: selgus, millal sai homme kuningaks kroonitav Frederik teada, et kuninganna loobub troonist

83-aastane kuninganna teatas vana-aastaõhtul, et ta paneb kahe nädala pärast ameti maha ning laseb oma vanimal pojal troonile astuda. Margrethe otsus šokeeris kogu Taanit, sest eeldati, et armastatud monarh on ametis kuni oma surmani. Nii oli ta ka ise varem avalikult väitnud.

Võiks eeldada, et selline otsus ei sündinud üleöö ning Margrethe rääkis nii oma poja Frederiki, tema abikaasa Mary kui ka teiste pereliikmetega juba varem muutused läbi. Nüüd on aga Taani meediani jõudnud info, et homme troonile astuv kuningas sai kuninganna otsusest teada vaid mõned päevad enne avalikkust.

Taani ajaleht Berlingske kirjutab, et kuninganna valgustas oma poega plaanist tagasi astuda vaid kolm päeva enne traditsioonilist uusaastakõnet, kus ta uudise kogu maailmale teatavaks tegi. Kuuldusi on praeguseks hetkeks kinnitanud ka Taani kuningakoja esindaja. „Kinnitan, et kuninganna teatas oma otsusest kroonprintsile 28. detsembril,“ teatas palee kommunikatsioonijuht Lene Balleby ajalehele.

Perekonna esindaja ei soovinud paljastada, millal sai antud vangerdusest teada Taani peaminister Mette Frederiksen, kuid Balleby sõnul juhtus kõik väga lühikese etteteatamisega.