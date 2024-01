FOTOD | Traditsioonid jätkuvad! Mai Kangro sõitis sõbrannadega Lõuna-Euroopasse, et oma sünnipäeva suursuguselt tähistada

10. jaanuaril tähistas Kangro, kes on varem olnud tuntud ka perekonnanimedega Leemet ja Palling, oma 37. sünnipäeva ning sel korral lendas ta koos lähedaste sõbrannadega Rooma. Näiteks kaks aastat tagasi, kui sünnipäevalaps oli just lahutanud suurärimehest Margus Kangrost, põrutas ta lähedastega koos Pariisi.

Naiste poolt postitatud storydest on näha, et sõbrannad on juba jõudnud külastada mitmeid kohalikke restorane ja sünnipäevalaps on jõudnud mekkida ka austreid. Ka seltskonnale valitud ööbimine on mõnusalt naiselik, sest Mai on jaganud oma Instagramis fotot beebiroosast magamistoast.