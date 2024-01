Jennifer Lawrence viskas Robert De Niro oma pulmast mõjuva põhjuse tõttu välja

33-aastane Lawrence lobises Kuldgloobuste gala punasel vaibal välja, et ta pidi oma pulmatralli jooksul ka inimesi koju saatma. Oscari võitjast näitlejatar tunnistas, et pruudiks olemine on kohutav ja meeletult stressirohke ülesanne.

„Sul ei ole lõbus. Sa lihtsalt mõtled koguaeg, et kas kõikidel inimestel on ikkagi lõbus,“ meenutas ta telekanalile E!. Lawrence’i suurimaks mureks oli see, et külalistel poleks külm, sest tegemist oli oktoobrikuuga ning ta ei soovinud korraldada pulmi mõnes soojas sihtkohas, vaid tegi seda USA idarannikul. Kuigi naise sõbrad valetasid talle näkku, et nendega on kõik korras ja kellelgi pole jahe, siis pruudi ema oli näitlejatariga otsekohesem. „Mu ema teatas mulle, et neil on jääkülm ja mu vanaema on susse püsti viskamas seetõttu,“ kirjeldas ta huumoriga.