VIDEO | Helen Adamsoni sõbrannad korraldasid lauljatarile beebipeo: olen teinud midagi väga õigesti, et minu ümber on selline seltskond naisi

Adamson jagas sotsiaalmeedias videopostitust armsast üllatuspeost, mille sõbrannad talle peagi sündiva beebi puhul korraldasid. „Tavaliselt unistused, kui need täituvad, ei ole nii head kui oled oodanud. On olnud ootus, kuidas asjad võiksid minna ning kui ei lähe täpselt nii, järgneb pettumus. Ja siis on elus mõned hetked, millest oled kogu elu unistanud ning kui need täituvad, on kõik veel parem, kui oleksid osanud oodata,“ kirjutas Adamson Instagramis, et üks tema suurim unistus täitus.