Heelia Sillamaa meenutab ehmatavat suhte algust oma elukaaslasega: mäletan, et mõtlesin: miks sa avad nii detailselt kõike?

Heelia nõustub, et vaikida on kõige hullem, kuid mäletab suhte algusest ka ehmatust. „Naised ikka räägivad, et tahaks meest, kes on oma tunnetega hästi kontaktis ja ütleb, mida mõtleb. Siis sain Peebuga kokku ja mõistsin, et tema ongi see mees, kes räägib oma tunnetest. Tegelikult ehmatasin aga ära. Mäletan, et mõtlesin: mis sul viga on? Miks sa avad nii detailselt kõike?“ naerab Heelia ja tõdeb, et nüüd ta näeb, milleks see hea on – see tõesti paneb asjad sujuma.