Henessi Schmidt haigestus malaariasse: pean lihtsalt kolm päeva ravimeid võtma ja peaks jälle korras olema

Schmidt näitab tihti, kuidas ta veedab aega koos Uganda lastega, keda näitlejanna on nimetanud oma perekonnaks. „Oleme kõik viimastest päevadest väga kurnatud ja veidi haigeks jäänud. Nii et ma olen meie üle uhke, et delegeerisime täna mõned ülesanded ja puhkasime veidi rohkem, et homme täiel jõul jätkata,“ avaldas Schmidt Instagrami story’des. Ta teatas, et pidi juba järgmisel päeval koju jääma ja malaariatesti tegema.