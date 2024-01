Halbu suhteid pole? 5MIINUSEST lahkunud Gameboy Tetris ütles ausalt välja, mida arvab oma kunagise bändi Eesti Laulu võistlusloost

Esmalt uuris Jürgen Pärnsalu räpparilt seda, kas lihtsam on olla pundis või ajada üksinda oma rida. Gameboy Tetris jõudis 5MIINUSES olla kuus aastat ja tegeleb nüüd oma soolokarjääriga. „On nii ja naa. On lihtne see, et sa teed absoluutselt kõik, mida sina ise tahad. Sul ei ole vaja kedagi teist kuulata ja teised arvamused ei ole nii tähtsad. Aga samas - tööd on palju. Tööd on rohkem - ikkagi pead kolmeminutilise pala täitma ise,“ muljetas Gameboy Tetris.