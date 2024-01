Jan Uuspõld on minevik! Brigita Antoni südame on vallutanud tõeline härrasmees: soovime, et meie suhtest tuleks ilus, püsiv ja tõsine kooselu

Läinud aastal plahvatas Kroonika meelelahutusauhindade galal pomm: armastatud näitleja Jan Uuspõld saabus suurejoonelisele vastuvõtule mitte oma joogatarist abikaasa Gerli, vaid sootuks uue kaaslase, endast 25 aastat noorema salongiomaniku Brigita Antoniga. Kroonika usutluses vandusid vastarmunud teineteisele igavest truudust, kiitsid üksteise häid jooni ja lubasid kohe ka kokku kolida. Mida nad ka tegid. Ometi teatas Jan Uuspõld (50) vaid loetud nädalad hiljem, et on aru saanud, et tema süda asub seal, kus on ta pere ja väike tütar. Brigita ei jäänud südamevalus patja nutma, vaid mõistis, et tuntud näitleja kõrval meediapilti sattudes on tal võimalus ka ise kuulsaks saada. Ta asus edaspidi oma tegemistest ka avalikkusele teada andma: alates Hispaanias modellivõistlusel osalemisest, lõpetades hiljutise relvainstruktori litsentsi saamisega. Meedia sai aina uusi uudiseid ja täna julgeb Brigita tulla välja juba ilma tiitlita „Jan Uuspõllu endine kallim“. Seda enam, et uus trump on tagataskust võtta: Brigita on kõrvuni armunud ja see mees ei ole Jan. Mehe näo ja nime jätab ta esialgu saladuseks, ent lugu ise on justkui muinasjutust.