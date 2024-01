Kristina Šmigun-Vähi teatas, miks ta treeneriks pürginud pole: ma ei taha vangi minna

„Ma tunnen, et ma olen liiga nõudlik või liiga aus,“ mõtiskles olümpiavõitja vastuseks. „Ma olen isegi mõelnud, et ma ei tahaks vangi minna, sest võib-olla ma oma jõulisuse ja motivatsiooniga hoopis liiga ahistan inimesi,“ sõnas ta ning lisas, et lorutamist ta ei salli.

„Suusatamine teeb ikkagi inimest väga palju osavamaks,“ rääkis naine, et tegemist on tegelikult väga toreda oskusega. „Talvel on mingisugune võimalus ennast liigutada. Ja siis ma hakkasingi lastega suusatamas käima. Ega neile see väga ei meeldinud, aga midagi ei olnud teha - ema valib,“ naeris ta, lisades, et ju on lapsed talle ikkagi väga tänulikud.