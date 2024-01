Legendaarne vastaja ei kao kuhugi! „15 küsimuse“ Tiina sai tänu saatele põneva tööpakkumise

Tiina võitis 25 saadet järjest, pistis nende jooksul rinda 375 küsimusega ja tema võidusumma kerkis lausa 5000 euroni. Eile pidi ta oma 26. saates tunnistama vastaja Ruti paremust. Rool sõnas, et Tiina naelutas ekraanide ette tuhanded vaatajad ja spekuleeris, et suur osa neist nutavad nüüd Tiina väljalangemise tõttu. „See oli paras hullumeelne sõit,“ kommenteeris Tiina oma pikka võiduseeriat ja avaldas lootust, et keegi tema väljalangemise tõttu siiski nutma pole puhkenud. „See oli ikkagi väga tore ja rõõmus. Ei olnud väga kurb tegelikult kaotada ka,“ leidis ta.