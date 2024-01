ÜLEVAADE | Elton Johni suur tunnustus ja kahe sarja uhke auhinnasaak: Los Angeleses jagati Emmy auhindu

Auhinnatseremoonial austati ka neid tuntud inimesi, kes möödunud aastal meie seast lahkusid. Muusik Charlie Puth ja kollektiiv The War and Treaty esitasid koos Puthi pala „See You Again“, mille kombineerisid kokku sarja „Sõbrad“ tunnuslooga „I’ll Be There for You“, et meenutada lisaks teistele tuntud tegijatele meie seast ootamatult lahkunud Matthew Perryt.