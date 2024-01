Lõpuks vaba naine! Sanna Marini lahutus jõustus pärast pikka ootamist

Paar teatas eelmise aasta maikuus, et nende pea 20 aastat kestnud suhe on jooksnud karile ning nad on otsustanud lahutada. Uudis tuli avalikuks läbi Instagrami, kuid sahinad nende lahkumineku ümber olid kestnud juba pea pool aastat. Marin ja Räikkönen teatasid, et nad jäävad edaspidi sõpradeks, kuid ei soovinud rohkem kommentaare jagada ega pole seda teinud ka siiani.