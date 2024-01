KLÕPS | Mitu nädalavahetust ehitamist kandis vilja! Nõos pandi püsti 11-meetrine Eesti suurim lumememm

Eesti suurima lumememme ehitamiseks loodud Facebooki ürituse alla postitati paar päeva tagasi rõõmus sõnum. Ürituse eestvedaja Janar Saviir teatas seal, et lumememm on viimaks valmis saanud. „Ühe nädalavahetuse asemel läks aega kolm, aga see-eest sai ta oluliselt tugevam, kui oleks saanud algselt. Ei suuda piisavalt tänada kümneid abilisi, kes aitasid selle hullumeelse idee võiduka lõpuni viia,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias. Paar päeva tagasi tähistati lumememme valmimist ka suure ilutulestikuga.

Tegemist ei ole esimese suure lumest valminud projektiga. Maaleht kirjutas detsembri keskel, et sel talvel möödub kolm aastast lume-Olafi ehitusest. 2021. aastat on teada, et Vastseliina külje all Külaorus püstitati 6,75 meetri kõrgune memm. Ajaloost võib leida veel pildi aastast 1966, kui Eestisse püstitati 8 meetri kõrgune lumememm.