Aina vingemaks läheb! Selgusid järgmised esinejad, kes Eesti Muusikaauhinnad 2024 galal üles astuvad

Villemdrillem on väga elevil, et saab uuesti muusikaauhindade laval üles astuda: „Töötame hetkel show kallal ja julgen anda oma sõna, et on põhjust 1. veebruari oodata. Eesti Muusikaauhinnad on meie tööstuse tähtsündmus ja on olulisel kohal pea iga artisti, eelkõige noore artisti jaoks. Ei saa salata, et ootad tunnustust peale seda, kui oled endast andnud kõik ja veel natuke peale. Muusikaauhinnad on selle kõige kliimaks. Kõiki neid, kes tunnevad, et väärivad tunnustust, on alati rohkem kui nominatsioonikohti, seega toob see endaga kaasa omajagu kõmu ja vastakaid tundeid.“

Kui Anett Kulbin ja Frederik Küüts on muusikaauhindade laval mõlemad varem üles astunud, siis esmakordselt esinevad nad koos ansamblina Anett x Fredi. Nende aasta on möödunud suures jaos albumi „Read Between The Lines“ loomise tähe all. „See on olnud põnev, emotsionaalne ja nii ilus kulgemine. Ühine album tähendab meile mõlemale palju ja sama saab öelda ka galal esinemise kohta - see on nii suur rõõm ja au,“ lausub Anett.

„Olen äärmiselt tänulik ja uhke nii meie tiimi kui nominatsiooni üle. Ootan väga meie esitust - julgen lubada, et anname endast parima ning toome muusikaauhindade lavale midagi erilist ja ilusat,“ lisab Fredi.

Mari Kalkunil on olnud erakordne aasta, mil tehtud töö on hakanud vilja kandma: „“Stoonia lood“ plaat on saanud uskumatuid äramärkimisi nii kodumaises kui ka rahvusvahelises meedias. Olen mänginud oma elu seni suurimad kontserdid, näiteks Suurbritannias ja Portugalis. Kogen omal nahal, et juurtele toetuv Eestis loodud muusika suudab kõnetada ka teisel pool maakera. Näeme Eesti Muusikaauhindadel!“