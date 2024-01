Õudne vahejuhtum: hambuni relvastunud ameeriklane nõudis Norra tulevase kuningannaga abiellumist

Kahtlaselt käitunud mehe käest leiti relvade kõrvalt ka märkmik, kuhu olid märgitud mitme Norra kuningliku perekonnaliikme nimed ja nende aadressid. Politsei teatel tundis antud inimene suurt huvi kuningliku perekonna vastu, aga eriti soovis ta kohtuda printsess Ingrid Alexandraga. Mees väitis, et tahab tulevase Norra kuningannaga abielluda.

Selgus, et sama USA kodanik on juba korra Norrast välja saadetud. Nimelt ilmus ta 2021. aastal Skaugumi mõisa, mis on Norra kroonprintsi Haakoni ja tema abikaasa kroonprintsess Mette-Mariti mõis ja ametlik elukoht. Toona pikka juttu polnud ning tal tuli naasta oma kodumaale.