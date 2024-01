Kaks korda abielus olnud Kristjan Järvi kolmandat liitu sõlmima ei tõtta: oleme Hanna-Liisiga abielus iseendi teadvuses

Dirigent Kristjan Järvi leiab, et abielu on tal viiuldaja Hanna-Liis Nahkuriga juba sõlmitud – nende endi teadvuses. Kristjan avalikustab muuseas, kuidas piduderohke nooruspõlv teda muutis ja miks ta usub, et senine ilmakord on kokku varisemas.