FOTOD | Uue koha otsingul! Aasta aega oma kirbukapoodi pidanud Grete Kuld pani selle uksed kinni

Laulja ja näitleja Grete Kuld täitis mullu veebruaris oma pikaaegse unistuse ja avas Tallinnas päris isikliku kirbuka, mille nimeks sai Arena kirbuturg. Nüüd selgus, et kirbuturg läks eelmisel nädalal ootamatult kinni. Kuld ütleb, et Arena kirbuturg küll suleti, ent äri läheb tulevikus edasi ja ta on poe uue asukoha otsingul.