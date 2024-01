FOTOD | Tahad elada nagu staar? Brigitte Susanne Hunt annab oma elamise üürile

Eesti kõmulisim skandaalitar teatas teisipäeval, et vaatamata sellele, et tal on päris oma kodu Kakumäel, kavatseb ta otsida endale üürikorteri Tallinna kesklinna. Seetõttu annab ta oma senise kodu ajutiselt ära. „Sipsikud, peagi annan oma Kakumäe korteri üürile,“ teatas Hunt Instagrami vahendusel ning lisas, et kõnealune elamine on 63 ruutmeetri suurune ning hinna sees on ka parkimiskoht.