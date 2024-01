Ongi kõik! „Vampiiripäevikute“ staar kinnitas näitlejaameti mahapanemist: ma ei igatse seda

Vampiiripäevikute“ staar Ian Somerhalder osales möödunud nädalal Los Angeleses dokumentaalfilmi „Common Ground“ erilinastuse, kus staar kõneles punasel vaibal ka väljaandega E! ning jagas, et tema otsust näitlemisest loobuda.

„Mulle meeldis see, mida ma tegin, väga pikka aega,“ kommenteeris Somerhalder näitlejatööd. „Ma ei tunne sellest puudust,“ teatas ta, lisades, et ta igati nautis filmide tegemist, kuid see aeg sai lihtsalt läbi.