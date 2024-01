Harry ja Meghani otsus panna oma tütrele Elizabethi hellitusnimi ärritas kuningannat: nüüd nad on mu nime ära võtnud

Kui prints Harry ja Meghan Markle oma tütart Lilibeti 2021. aasta juunis tervitasid, teatasid nad, et on kuninganna Elizabeth II heakskiidul valinud lapsukesele nime Elizabethi hellitusnime järgi. Nimi tähendas kuningannale palju - see kujunes välja tema nooruspõlves, kui Elizabeth ei osanud veel ise oma nime öelda. Kuninganna hellitusnimi oli kasutusel vaid tema lähimate pereliikmete ja sõprade poolt.