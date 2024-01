ARMAS KLÕPS | Artjom Savitski tähistas kallima sünnipäeva kaunite piltidega: ole numpar edasi

Laulja Artjom Savitski avaldas eile sotsiaalmeedias paar fotot endast ja Kerttust ning soovis oma kallimale õnne sünnipäevaks. „Poose vs moose. Ühtlasi ilmselt ka minu 2 lemmikumat pilti meist. Palju-palju õnne sünnipäevaks, kallamalla. Ole numpar edasi ja et ikka kõik hea tabaks sind,“ kirjutas ta Instagramis rõõmsalt. Esimesel fotol poseerisid Artjom ja Kerttu koos kaamerasse vaadates ning teisel jagasid nad rõõmuhetke teineteisega.

Möödunud aasta veebruaris avaldas Artjom Kroonikale antud intervjuus, et tema esimene emotsioon Kerttu fotot nähes oli: hot chick! Kerttu aga lausus, et Artjom on paras alfa, kellega ei ole kunagi igav. Nende esimene kohtumine oli mõlema arvates hullematest hullem, kuid kumbki ei jätnud jonni.