KOKKUVÕTE | Liis Lemsalu lükkas tema kohta levivad kuulujutud ümber: ma ei ole narkootikume teinud

Täna õhtul vaatajate ette jõudnud „Pealtnägijas“ andis Liis Lemsalu avameelse intervjuu saatejuht Mihkel Kärmasele. Pisaraterohke usutlus tiirles üllatavate kuulujuttude ümber, mis hiljuti emaks saanud Liisi ja tema perekonda sügavalt puudutanud on.

Saates rääkis Liis, et tema elu on viimased pool aastat varjutanud ootamatu mure. „Ma isegi ei arvanud, et minuga selline asi mingil määral juhtub. Hakkasid pihta väga-väga-väga veidrad kuulujutud,“ rääkis lauljanna ja võrdles toimuvat Mehhiko seebiooperiga, kus ta ise mitte midagi ei tee, aga tema ümber toimub tohutu kaos.