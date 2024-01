Aasta naisartistiks nomineeritud An-Marlen avameelselt oma raskest haigusest: teismeeas olin väga mässumeelne ja protestisin selle vastu

Teatridünastiast pärit lauljanna juured ulatavad Rahvusooper Estonias kolme põlvkonda. Ingeli vanaisa Arne Mikk on tuntud lavastaja ja Estonia teatri endine kunstiline juht, ema ooperilaulja Angelika Mikk ja isa Estonias turundusjuhina töötav Rein Mikk. Ingel on ka ise estoonlane. Ta on Estonias Pipi rollis laval olnud juba neliteist aastat, kuid muusikas on ta liikunud teise suunda, luues eestikeelset drum’n’bass’i ja tantsumuusikat. Läinud aastal andis Ingel esinejanime An-Marlen all välja albumi „Iseendale“.