KLÕPS | Lauljatar Dua Lipa süda on võetud? Popstaar käis õhtustamas nägusa Suurbritannia näitlejaga

Ameerika Ühendriikide väljaanne Page Six kirjutab, et Dua ja Callum on uus kuum paar, keda on hiljaaegu nähtud korduvalt koos. Näiteks märgati praegu Hollywoodis mitmes suures filmis näitlevat Callumit ja Duat koos tantsimas ühel Los Angeleses toimunud peol. Pidu oli mõeldud sarja „Masters of The Air“ esilinastumist tähistama, kus Callum kaasa lööb.

Väidetavalt on tegemist veel värske paariga, kelle tunded teineteise vastu on tugevad. „See on veel uus, aga nad on täiesti hullud teineteise järgi,“ teadis üks allikas rääkida.

Kuigi nende suhe on veel algusfaasis, paistab nende läbisaamine olema piisavalt tõsine, et Dua pidas vajalikuks esilinastustega seotud pidu väisama. „Dua oli kohal, et Callumit toetada,“ ütles allikas veel.

Paar päeva tagasi jäid nad koos kaamera ette Californias, kui lahkusid koos ühest restoranist õhtusöögilt.

Dua Lipa oli varem suhtes Anwar Hadidiga, kes on supermodellide Bella ja Gigi Hadidi noorem vend. Nad oli paar aastatel 2019-2021. Pärast seda käis Dua mõnda aega kohtamas Romain Gavrasiga.

Callum Turner oli varem koos sarjast „The Crown“ tuntud näitlejanna Vanessa Kirbyga. Nad kohtusid 2014. aastal, kui nad mõlemad näitlesid filmis „Queen and Country“ ning nendest sai paar aasta hiljem. Callum ja Vanessa läksid lahku 2020. aastal, vahendab Elle.