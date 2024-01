Soome superstaar tuleb taas Eestisse! Käärijä annab suvel kontserdi Treskis

„Sel aastal oli meil Treskiga üks unistus - korraldada mõne rahvusvahelise staari kontsert,“ räägib Treski asutaja ning sündmuse peakorraldaja Jalmar Vabarna. „Eelmisel suvel ei möödunud ilma Käärijä muusikata ükski afterparty,“ lisab Vabarna. „Loomulikult on oodata vägevat sõud ning kindlasti jõuab lavale ka mõni äge Eesti artist. Arvestama peab, et müügil on piiratud koguses pileteid,“ võtab Vabarna plaanid kokku.