Kuninglik laatsaret jätkub: kuningas Charles läheb terviseprobleemi tõttu haiglasse

Buckinghami palee tegi kolmapäeva õhtul avalduse, kus teatati, et kuningas läheb järgmisel nädalal haiglasse etteplaneeritud protseduurile. Kui Charlesi minia Catherine’i operatsiooni kohta ei soovinud Kensingtoni palee palju informatsiooni avaldada, siis kuninga kohta öeldakse ausalt välja, et probleem seisneb tema eesnäärme suurenemises.

„Nagu tuhanded teised mehed igal aastal, on ka kuningas pidanud otsima ravi suurenenud eesnäärmele. Tema Majesteedi seisund on healoomuline ja ta läheb järgmisel nädalal haiglasse, et käia korrektiivsel protseduuril,“ seisis Charlesi alluvate poolt avaldatud teates.