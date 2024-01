Suhtekorraldaja Aune Pasti hinnang Liis Lemsalu avameelsele intervjuule: Liis tühistas intervjuuga kõik oma tühistajad

Aune Past on arvamusel, et Liis Lemsalu juhtumi taga on osavad tühistajad. Ta tõi välja, et kolmapäeval kihas terve sotsiaalmeedia põrutava uudise ümber: Liis Lemsalu ja narkootikumid. „ETV ei hoidnud eetriaega kokku, et „Pealtnägija“ intervjuud reklaamida. Nobenäpud kommenteerisid, et see ju vana uudis ja kõik meediamajad teadsid, et laulja on narkar. Selle taustal kadus mul igasugune huvi õhtuse intervjuu vastu. Kuni kõrvulukustavalt jäi silma: kõik teavad, see on tõsi, meditsiinitöötaja rääkis, Liis sünnitas enneaegse lapse. Vähemalt selle viimase väite paikapidamatus on teada. Seepeale tekkis mul professionaalne huvi, kas siin rullub lahti hoopis tühistamiskultuuri juhtum,“ mõtiskles ta.