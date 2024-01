Kommunikatsiooniekspert Aive Hiiepuu Liis Lemsalu olukorrast: Liisiga juhtunu on hirmutav näide anonüümse vihje jõust

Suhtekorraldaja Aive Hiiepuu sõnas, et Liis on tubli, et otsustas saates oma suu puhtaks rääkida. „Sellise keelepeksu ja pahatahtlikkuse eest ei ole keegi kunagi kaitstud, sest elame sotsiaalmeedia ajastul, kus igaüks loob meediasse, mida vaid soovib. Inimesed on kadedad ja ilmselt keegi kade selle jutu ka lahti lasi,“ ütles ta ja lisas, et jutt langes soodsale pinnasele, kuna rahvas eeldab selliseid asju loominguinimestelt. „Sealt hakkas see kerima ja kuna teema on „ahvatlev“, siis räägiti populaarsuse saamiseks (tean midagi eksklusiivset tuntud inimese kohta) seda õhinaga edasi. Eesti on väike ja ühe kuulujutu elluäratamiseks on vaja vaid paari suure jälgijaskonnaga kontot,“ nentis kommunikatsiooniekspert ja lisas, et tema usub Liisi siirust, kuna selliseid asju juhtub tihti. „Inimesi rünnatakse pahatahtlikult ja sõna jõud on meeletu,“ tõdes ta.