FOTOD | Nagu Bondi pahalane! Kanye West lasi eemaldada oma hambad ja asendas need titaaniga

46-aastane räppar otsustas oma säravvalgetest hammastest loobuda ning lasi terve oma suu täita titaaniga. Westi uued „hambad“ ei sarnane üldse oma eelkäijatele, vaid need ongi kaks robustse välimusega titaanist tehtud massi, üks on paigaldatud suuõõne ülaosasse, teine alla.

Skandaalne artist on aga oma muutuse üle igati rahul ning võrdleb end oma Instagrami kontol 1977. aasta James Bondi filmist „Spioon, kes mind armastas“ tuntud pahalase Jaws’iga. Näitleja Richard Kieli poolt kehastatud tegelaskujul olid samuti hambad asendatud titaaniga ning tundub, et legendaarne Jaws oli Westi jaoks suureks eeskujuks.

Daily Maili andmetel on selline protseduur isegi kulukam kui hammaste asendamine teemantidega ning spekuleeritakse, et selline muutus võib minna kliendile maksma umbes 850 000 USA dollarit. Väidetavalt disainis räppar oma uued kikud ise, mis tähendab seda, et kellelgi teisel pole täpselt selliseid titaanist tehtus kaunistusi nagu temal.

Tegemist pole sugugi esimese korraga, mil West on otsustanud oma suuõõnega midagi ekstravagantset teha. 2010. aastal paljastas räppar Ellen Degeneresile antud usutluses, et ta on alalõualuus asunud hambad vahetanud teemantide vastu. „Ma lihtsalt mõtlesin, et teemandid on ägedamad,“ paljastas ta lihtsakoelise põhjenduse oma käitumisele.